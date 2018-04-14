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Порошенко: удар США та союзників по Сирії є вимушеним, але виправданим

Порошенко: удар США та союзників по Сирії є вимушеним, але виправданим

Київ • УНН

 • 10580 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна розглядає точковий ракетний удар по Сирії США та союзників як вимушений, але виправданий крок. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві Президента України Петра Порошенко у Facebook, передає УНН.

"Розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок. Це – справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності – хімічної атаки у Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей", - переконаний Президент.

Також Порошенко наголосив, що Україна закликає задіяти всі можливі механізми та інструменти ООН, в тому числі Раду безпеки, для попередження подібних злочинів диктаторських режимів у майбутньому.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. 

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.

Українські Національні Новини

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