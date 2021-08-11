Порошенко, Труханов і вінок від Зеленського. В Одесі попрощалися з Ройтбурдом

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"Одеса, Україна і весь світ прощаються з людиною, масштаб якої не всі зараз розуміють. Олександр дуже любив європейську, цивілізовану, сучасну Україну. Класну і драйвову", - сказав Петро Порошенко про Ройтбурда, який з грудня 2020 року був депутатом облради від партії "ЄС".

Порошенко висловився про підтримку ініціативи фракції "Європейської солідарності" в облраді про те, щоб присвоїти Одеському художньому музею ім'я художника: "Ми будемо за це боротися. У нас є досвід. Наприклад, ми перейменували вулицю в Києві на честь мого великого друга, друга України сенатора Маккейна. Зараз нам треба таке ж зробити в Одесі".

Панахиду транслювали в прямому ефірі в інтернеті. Похорон відбувся на третьому єврейському кладовищі.

Нагадаємо, в партії "Європейська солідарність" пропонують назвати ім'ям Ройтбурда Одеський художній музей, директором якого він працював. Таку пропозицію висунули депутат облради Михайло Шмушкевич і нардеп Олексій Гончаренко.

Також нагадаємо, що 9 серпня "Європейська солідарність" направила лист на ім'я мера Труханова з пропозицією назвати одну з вулиць міста ім'ям Ройтбурда. З цього приводу пресслужба Одеської міськради виступила зі зверненням до журналістів і "партійних функціонерів", з метою "упередити усі можливі спекуляції", щодо увічнення пам'яті директора ОХМ Олександра Ройтбурда.

Олександр Ройтбурд в 1993 році виступив співзасновником асоціації "нове мистецтво", працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Його роботи експонуються в музеях США, Словенії, України та Росії. Був відомий своєю підтримкою дій радикалів, які призвели до пожежі в Будинку профспілок. Крім того, саме Ройтбурд повідомив невідповідну дійсності інформацію про те, що під час трагедії в Одесі 2 травня 2014 року загинули не місцеві жителі, а виключно громадяни Придністров'я і Росії. У 2020 році був обраний депутатом Одеської облради від списку партії "ЄС".

Численні противники Ройтбурда неодноразово звинувачували його в порнографії. У 2018 році, незважаючи на сильну протидію Одеської облради, був призначений на посаду директора Одеського художнього музею. Пізніше звільнений з посади. На початку червня цього року Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Михайло Шмушкович - член партії "Європейська солідарність". До 20 лютого 2014 року перебував в Партії регіонів, звідки вийшов разом з Олексієм Гончаренком. Очолював Одеську облраду. При ньому Ройтбурд був призначений на посаду директора ОХМ. У пресі ім'я Шмушковича і Гончаренка багаторазово спливало у зв'язку зі скандалом навколо забудови знаменитої дачі Маразлі в Одесі.

Одеський художній музей, розташований в центрі міста у палаці Потоцьких, почав свою роботу в 1898 році за сприяння міського голови Григорія Маразлі. У різний час керівниками музею були художники Киріак Костанді, його син Михайло Костанді, Іві Емський-Могилевський та інші художники та мистецтвознавці.