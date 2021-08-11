Порошенко, Труханов і вінок від Зеленського. В Одесі попрощалися з Ройтбурдом

ukru
Ексклюзив
10:51 • 5188 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 14194 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 111284 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 153520 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 223487 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 177277 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 172396 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187809 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154770 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160171 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 91182 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 85148 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 80955 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 106061 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 74096 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 223469 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 183844 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 279561 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 275101 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 402220 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 78983 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 85701 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 82152 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 107076 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116655 перегляди
Актуальне
Порошенко, Труханов і вінок від Зеленського. В Одесі попрощалися з Ройтбурдом

Порошенко, Труханов і вінок від Зеленського. В Одесі попрощалися з Ройтбурдом

Київ • УНН

 • 17315 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Одесі попрощалися з померлим 8 серпня від онкологічного захворювання і ускладнень після коронавірусної хвороби художником Олександром Ройтбурдом. На громадянську панахиду, яка відбулася у дворі Одеського художнього музею, прийшли родичі, друзі та шанувальники таланту покійного. Серед тих, хто проводили в останню путь, були Петро Порошенко, губернатор Одеської області Сергій Гриневецький, мер Одеси Геннадій Труханов. Володимир Зеленський надіслав величезний букет в кольорах національного прапора, передає УНН.

Деталі

"Одеса, Україна і весь світ прощаються з людиною, масштаб якої не всі зараз розуміють. Олександр дуже любив європейську, цивілізовану, сучасну Україну. Класну і драйвову", - сказав Петро Порошенко про Ройтбурда, який з грудня 2020 року був депутатом облради від партії "ЄС".

Порошенко висловився про підтримку ініціативи фракції "Європейської солідарності" в облраді про те, щоб присвоїти Одеському художньому музею ім'я художника: "Ми будемо за це боротися. У нас є досвід. Наприклад, ми перейменували вулицю в Києві на честь мого великого друга, друга України сенатора Маккейна. Зараз нам треба таке ж зробити в Одесі".

Панахиду транслювали в прямому ефірі в інтернеті. Похорон відбувся на третьому єврейському кладовищі.

Нагадаємо, в партії "Європейська солідарність" пропонують назвати ім'ям Ройтбурда Одеський художній музей, директором якого він працював. Таку пропозицію висунули депутат облради Михайло Шмушкевич і нардеп Олексій Гончаренко.

Також нагадаємо, що 9 серпня "Європейська солідарність" направила лист на ім'я мера Труханова з пропозицією назвати одну з вулиць міста ім'ям Ройтбурда. З цього приводу пресслужба Одеської міськради виступила зі зверненням до журналістів і "партійних функціонерів", з метою "упередити усі можливі спекуляції", щодо увічнення пам'яті директора ОХМ Олександра Ройтбурда.

Олександр Ройтбурд в 1993 році виступив співзасновником асоціації "нове мистецтво", працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Його роботи експонуються в музеях США, Словенії, України та Росії. Був відомий своєю підтримкою дій радикалів, які призвели до пожежі в Будинку профспілок. Крім того, саме Ройтбурд повідомив невідповідну дійсності інформацію про те, що під час трагедії в Одесі 2 травня 2014 року загинули не місцеві жителі, а виключно громадяни Придністров'я і Росії. У 2020 році був обраний депутатом Одеської облради від списку партії "ЄС".

Численні противники Ройтбурда неодноразово звинувачували його в порнографії. У 2018 році, незважаючи на сильну протидію Одеської облради, був призначений на посаду директора Одеського художнього музею. Пізніше звільнений з посади. На початку червня цього року Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Михайло Шмушкович - член партії "Європейська солідарність". До 20 лютого 2014 року перебував в Партії регіонів, звідки вийшов разом з Олексієм Гончаренком. Очолював Одеську облраду. При ньому Ройтбурд був призначений на посаду директора ОХМ. У пресі ім'я Шмушковича і Гончаренка багаторазово спливало у зв'язку зі скандалом навколо забудови знаменитої дачі Маразлі в Одесі.

Одеський художній музей, розташований в центрі міста у палаці Потоцьких, почав свою роботу в 1898 році за сприяння міського голови Григорія Маразлі. У різний час керівниками музею були художники Киріак Костанді, його син Михайло Костанді, Іві Емський-Могилевський та інші художники та мистецтвознавці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

Звернутися з питань розміщення реклами