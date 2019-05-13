Порошенко - Столтенбергу: Україна готова розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО

КИЇВ. 13 травня. УНН. Україна готова вже сьогодні розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО з Єнсом Столтенбергом, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.