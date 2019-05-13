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Порошенко - Столтенбергу: Україна готова розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО

Київ • УНН

 • 5712 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Україна готова вже сьогодні розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО з Єнсом Столтенбергом, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, зустріч відбулась у Брюсселі.

"Глава держави висловив сподівання, що держави-члени Альянсу підтримають євроатлантичні прагнення України, яка готова вже сьогодні розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО. Було наголошено на важливості наступного Саміту Альянсу в Лондоні для фіксації євроатлантичних амбіцій України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі, було відзначено важливість подальшого розвитку практичного співробітництва України з НАТО, передусім з метою посилення безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів. Крім цього, підкреслено необхідність посилення тиску на Росію з метою звільнення полонених українських моряків.

Було також обговорено питання підготовки запланованого на липень цього року візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО, зазначили в АП.

Раніше Президент України Петро Порошенко погодив Річну національну програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО.

Нагадаємо, у НАТО визнають прагнення України стати членом Альянсу, але вказують на необхідність реформ.

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