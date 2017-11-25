Порошенко сподівається, що конгрес США визнає Голодомор геноцидом українського народу

"На початку листопада в конгресі Сполучених Штатів Америки, після того як низка штатів прийняла рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу, представлений проект відповідної резолюції. Ми дякуємо нашим американським друзям і партнерам, очікуємо від них результативне голосування на Капітолійських пагорбах", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко вважає, що настав час для ухвалення Верховною Радою закону про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.