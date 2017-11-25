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Порошенко сподівається, що конгрес США визнає Голодомор геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 13994 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається, що конгрес США визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він сказав сьогодні під час вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду українського народу в Києві, передає кореспондент УНН.

"На початку листопада в конгресі Сполучених Штатів Америки, після того як низка штатів прийняла рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу, представлений проект відповідної резолюції. Ми дякуємо нашим американським друзям і партнерам, очікуємо від них результативне голосування на Капітолійських пагорбах", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко вважає, що настав час для ухвалення Верховною Радою закону про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.

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