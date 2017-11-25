Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор геноцидом украинского народа

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72402 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59626 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67479 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116169 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114647 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142706 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107355 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108782 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор геноцидом украинского народа

Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор геноцидом украинского народа

Киев  •  УНН

 • 13986 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он сказал сегодня во время мероприятий в память о жертвах Голодомора-геноцида украинского народа в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В начале ноября в конгрессе Соединенных Штатов Америки, после того как ряд штатов принял решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа, представлен проект соответствующей резолюции. Мы благодарим наших американских друзей и партнеров, ожидаем от них результативного голосования на Капитолийском холме", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста

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