Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он сказал сегодня во время мероприятий в память о жертвах Голодомора-геноцида украинского народа в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В начале ноября в конгрессе Соединенных Штатов Америки, после того как ряд штатов принял решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа, представлен проект соответствующей резолюции. Мы благодарим наших американских друзей и партнеров, ожидаем от них результативного голосования на Капитолийском холме", - сказал П.Порошенко.
Напомним, Президент П.Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста