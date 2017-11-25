Порошенко надеется, что конгресс США признает Голодомор геноцидом украинского народа

"В начале ноября в конгрессе Соединенных Штатов Америки, после того как ряд штатов принял решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа, представлен проект соответствующей резолюции. Мы благодарим наших американских друзей и партнеров, ожидаем от них результативного голосования на Капитолийском холме", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста