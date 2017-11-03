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Порошенко розповів, яке озброєння цього року отримали ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів, яке озброєння отримали Збройні сили України цього року, в тому числі від іноземних партнерів. Про це він заявив під час виступу на артилерійському полігоні у День ракетних військ і артилерії, передає кореспондент УНН.

"Загалом за поточний рік ЗСУ отримали понад 600 одиниць зразків ракетно-артилерійського озброєння, більше 250 одиниць приладів нічного бачення та інших сучасних зразків озброєння", - сказав П.Порошенко.

Президент зазначив, що на цей період було прийнято на озброєння або прийнято до експлуатації переносний ракетний комплекс "Корсар", безпілотні авіаційні комплекси "Фурія" та "Fly Eye".

Крім того від іноземних партнерів українське військо, за його словами отримало захищені ноутбуки та інші системи.

"Вважаю, що вже зараз ми повинні перейти до принципу, який домінує серед наших країн-партнерів членів Північно-Атлантичного Альянсу НАТО. Ключова характеристика – це точність і сьогодні українська артилерія повністю відповідає цим вимогам. Ми впевнено просуваємося цим шляхом", - додав П.Порошенко.

Нагадаємо, в Україні на сьогоднішній день майже повністю відновлено парк засобів радіотехнічної розвідки. Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

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