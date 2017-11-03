Порошенко рассказал, какое вооружение в этом году получили ВСУ

"Всего за текущий год ВСУ получили более 600 единиц образцов ракетно-артиллерийского вооружения, более 250 единиц приборов ночного видения и других современных образцов вооружения", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что в этот период было принято на вооружение или принято в эксплуатацию переносной ракетный комплекс "Корсар", беспилотные авиационные комплексы "Фурия" и "Fly Eye".

Кроме того от иностранных партнеров украинское войско, по его словам получило защищенные ноутбуки и другие системы.

"Считаю, что уже сейчас мы должны перейти к принципу, который доминирует среди наших стран-партнеров членов Североатлантического альянса НАТО. Ключевая характеристика - это точность и сегодня украинская артиллерия полностью отвечает этим требованиям. Мы уверенно продвигаемся по этому пути", - добавил П .Порошенко.

Напомним, в Украине на сегодняшний день почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.