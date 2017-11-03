Порошенко рассказал, какое вооружение в этом году получили ВСУ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52843 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120590 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104496 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104652 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102329 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144193 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Порошенко рассказал, какое вооружение в этом году получили ВСУ

Порошенко рассказал, какое вооружение в этом году получили ВСУ

Киев  •  УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какое вооружение получили Вооруженные силы Украины в этом году, в том числе от иностранных партнеров. Об этом он заявил во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии, передает корреспондент УНН.

"Всего за текущий год ВСУ получили более 600 единиц образцов ракетно-артиллерийского вооружения, более 250 единиц приборов ночного видения и других современных образцов вооружения", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что в этот период было принято на вооружение или принято в эксплуатацию переносной ракетный комплекс "Корсар", беспилотные авиационные комплексы "Фурия" и "Fly Eye".

Кроме того от иностранных партнеров украинское войско, по его словам получило защищенные ноутбуки и другие системы.

"Считаю, что уже сейчас мы должны перейти к принципу, который доминирует среди наших стран-партнеров членов Североатлантического альянса НАТО. Ключевая характеристика - это точность и сегодня украинская артиллерия полностью отвечает этим требованиям. Мы уверенно продвигаемся по этому пути", - добавил П .Порошенко.

Напомним, в Украине на сегодняшний день почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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