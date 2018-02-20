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Порошенко розповів, як їздив до Криму в лютому 2014 року

Порошенко розповів, як їздив до Криму в лютому 2014 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів, що наприкінці лютого 2014 року відвідав Кримський півострів, "щоб показати пустий будинок Верховної Ради Криму, де ніхто не голосував за референдум". Про це Глава держави заявив під час зустрічі з архітекторами щодо проекту меморіалу Небесної сотні, передає кореспондент УНН.

"Багато подій сталося після цього - перше, російська агресія, яку вони розпочали в день нашої перемоги на Майдані. 20-го (лютого - ред.) було перше голосування, втік Янукович, і 20-го вони почали підготовку до незаконної анексії Криму. Я можу це стверджувати напевно, бо 27-28-го я був в Сімферополі, для того, щоб показати пустий будинок Верховної Ради Криму, де ніхто не голосував за референдум. Всі сценарії і ці рішення писалися в Москві. Ми обіцяємо, що Україна буде об’єднана і Україна звільнить кожний клаптик української землі як на Сході, так і в Криму", - заявив П.Порошенко.

Нагадаємо, П.Порошенко буде допитаний як свідок у справі про держзраду В.Януковича 21 лютого.

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