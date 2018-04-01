Порошенко про Великоднє перемир'я: ми дотисли Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном дотисли президента Російської Федерації Володимира Путіна, щоб укласти Великоднє перемир'я на Донбасі. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час візиту до Волновахи у Донецькій області, передає УНН.
“Провівши переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емануелем Макроном, ми звернулися до президента Російської Федерації і дотисли його, щоб він підписав заяву, відповідно до якої 30 березня поточного року мало наступити перемир’я на Донбасі”, — сказав він.
Нагадаємо, за словами Порошенка Великоднє перемир'я потрібно Україні для того, щоб запровадити спеціальну миротворчу місію відповідно до рішення Ради безпеки ООН. Адже Україні потрібні миротворці, які будуть присутні на всій окупованій території і завдяки яким російські війська підуть назад до Росії, а українські землі повернуться до України мирним шляхом.