Порошенко подякував Меркель та Маркону за допомогу в звільненні українських заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та Президенту Франції Еммануелю Макрону за допомогу в звільненні українських заручників. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Дякую усім, хто доклав зусиль до звільнення українських заручників, зокрема нашим міжнародним партнерам – Ангелі Меркель та Еммануелю Макрону", - написав Порошенко.
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Нагадаємо, раніше Президент зустрів українських заручників на Донбасі. На зустрічі були присутні посол Франції та представник посольства Німеччини.