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Порошенко по телефону закликав Путіна звільнити українських заручників

Порошенко по телефону закликав Путіна звільнити українських заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав його звільнити українських заручників та наголосив на важливості допуску Омбудсмена до утримуваного в РФ Олега Сенцова. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.

“Глава Української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що П.Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини мінських домовленостей. Було також наголошено на важливості активізації роботи в нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання Мінська.

Як повідомляв УНН, 9 червня П.Порошенко провів телефонну розмову з В.Путіним. Він наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях, а також звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я.

Нагадаємо, 15 червня український омбудсмен Людмила Денісова вирушила на Ямал, де утримують в колонії Олега Сенцова, але їй не дали побачитися з українцем.

Українські Національні Новини

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