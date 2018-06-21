Порошенко по телефону призвал Путина освободить украинских заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена к удерживаемому в РФ Олегу Сенцову. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.
“Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцев”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что П.Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасности части минских договоренностей. Было также отмечено важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска.
Как сообщал УНН, 9 июня П.Порошенко провел телефонный разговор с В.Путиным. Он отметил важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях, а также обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.
Напомним, 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась на Ямал, где содержат в колонии Олега Сенцова, но ей не дали увидеться с украинцев.