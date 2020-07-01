Порошенко після візиту у ДБР прибув до Печерського райсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. П’ятий Президент України, народний депутат від партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко прибув до Печерського районного суду міста Києва, де невдовзі розпочнеться засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Під стінами суду зібралися люди на підтримку політика.
Зазначимо, що Порошенко підозрюється у справі щодо незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Як раніше повідомлялося в УНН, біля Печерського районного суду Києва змонтували екран для проведення онлайн-трансляції судового засідання.
Нагадаємо, на попереднє засідання, яке відбулося 18 червня, зібралося близько тисячі активістів, які прийшли підтримати колишнього президента.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова просила перенести судовий розгляд, у зв’язку зі смертю батька Петра Порошенка, та адвокати відмовлялися. Суддя переніс засідання на 1 липня.
При цьому суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Раніше ж Офіс Генпрокурора подавав до цього суду клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.