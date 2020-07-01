Порошенко после визита в ГБР прибыл в Печерский райсуд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Пятый Президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд города Киева, где вскоре начнется заседание по избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.
Под стенами суда собрались люди в поддержку политика.
Отметим, что Порошенко подозревается в деле о незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Как ранее сообщалось в УНН, возле Печерского районного суда Киева смонтировали экран для проведения онлайн-трансляции судебного заседания.
Напомним, на предыдущее заседание, которое состоялось 18 июня, собралось около тысячи активистов, которые пришли поддержать бывшего президента.
Генпрокурор Ирина Венедиктова просила перенести судебное разбирательство в связи со смертью отца Петра Порошенко, адвокаты отказывались. Судья перенес заседание на 1 июля.
При этом суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Ранее же Офис Генпрокурора подавал в этот суд ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.