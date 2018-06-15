Порошенко обговорив з Юнкером підготовку до саміту Україна-ЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої обговорили підготовку до саміту Україна – Європейський Союз 9 липня у Брюсселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
Так, Юнкер привітав українських громадян з першою річницею безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, а Порошенко відзначив прогрес у сфері антикорупційної політики у контексті початку створення Вищого антикорупційного суду України.
Президент Єврокомісії підтвердив готовність Євросоюзу продовжити надавати всебічну підтримку Україні у впровадженні реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Також були обговорені шляхи забезпечення енергетичної безпеки України та Європейського Союзу у контексті загрози будівництва "Північного потоку-2" та наголошення на необхідності якомога швидшого звільнення Кремлем українських політичних в’язнів.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко проведе нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України наприкінці серпня цього року.