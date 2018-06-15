Порошенко обговорив з Юнкером підготовку до саміту Україна-ЕС

Так, Юнкер привітав українських громадян з першою річницею безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, а Порошенко відзначив прогрес у сфері антикорупційної політики у контексті початку створення Вищого антикорупційного суду України.



Президент Єврокомісії підтвердив готовність Євросоюзу продовжити надавати всебічну підтримку Україні у впровадженні реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.



Також були обговорені шляхи забезпечення енергетичної безпеки України та Європейського Союзу у контексті загрози будівництва "Північного потоку-2" та наголошення на необхідності якомога швидшого звільнення Кремлем українських політичних в’язнів.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко проведе нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України наприкінці серпня цього року.



