Порошенко назвав захисників "Північного потоку-2" спільниками Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Прихильники будівництва трубопроводу "Північний потік-2" є "спільниками Росії в її гібридній війні", вважає Президент України Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Будівництво "Північного потоку-2" представляє собою "серйозну небезпеку" для України, заявив Порошенко в інтерв'ю німецькому ЗМІ.
З одного боку, Київ щорічно втрачатиме по 2 млрд доларів мит, які Київ стягував за транзит російського газу в Європу. З іншого боку, російський концерн "Газпром", імовірно, зменшить обсяги поставок газу в Україну і таким чином "послабить" цю країну.. Для Росії "Північний потік-2" - це "інструмент політичного тиску", підкреслив Порошенко.
В кінці березня компанія "Північний потік-2", засновником і єдиним акціонером якої є "Газпром", отримала дозвіл на прокладку ділянки цього газопроводу в німецькій економічній зоні. Петро Порошенко вважає, що будівництво трубопроводу порушує принципи Європейського енергетичного союзу. За словами українського Президента, Німеччина і північний захід Європи стануть більш залежними від Москви, а ринок альтернативної енергії зазнає збитків.
Справа про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля спричинить за собою наслідки для прокладки трубопроводу, який повинен з'єднати Росію і Німеччину, впевнений український Президент.