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Порошенко назвав українську армію однією з найефективніших у Європі

Київ • УНН

 • 12519 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Українська армія стала однією з найефективніших в Європі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити українську армію, а й перетворити наші Збройні Сили на одну з найбільш ефективних армій у Європі. Чергове підтвердження цьому — участь групи українських десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Республіці Польща. Саме наші військові, які захищають незалежність та територіальну цілісність України на Сході, показали найкращі результати”, — написав Порошенко.

Як повідомляв УНН, українські десантники показали найкращі результати під час проходження курсу S.W.A.T. у Польщі.

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