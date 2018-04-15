Порошенко назвав українську армію однією з найефективніших у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Українська армія стала однією з найефективніших в Європі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити українську армію, а й перетворити наші Збройні Сили на одну з найбільш ефективних армій у Європі. Чергове підтвердження цьому — участь групи українських десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Республіці Польща. Саме наші військові, які захищають незалежність та територіальну цілісність України на Сході, показали найкращі результати”, — написав Порошенко.
Як повідомляв УНН, українські десантники показали найкращі результати під час проходження курсу S.W.A.T. у Польщі.