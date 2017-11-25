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08:19 • 108156 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 107413 перегляди

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27 березня, 07:23 • 117250 перегляди

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Порошенко назвав невизнання Голодомору аморальним

Порошенко назвав невизнання Голодомору аморальним

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Невизнання Голодомору є аморальним. Про це заявив Президент України Петро Порошенко сьогодні під час вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду українського народу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Треба, щоб на всіх континентах усвідомили, що невизнання Голодомору так само аморально, як і заперечення Голокосту", - сказав П.Порошенко.

Він нагадав, що на сьогодні вже 14 країн світу на рівні парламентів визнали Голодомор геноцидом.

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