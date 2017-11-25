Порошенко назвав невизнання Голодомору аморальним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Невизнання Голодомору є аморальним. Про це заявив Президент України Петро Порошенко сьогодні під час вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду українського народу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Треба, щоб на всіх континентах усвідомили, що невизнання Голодомору так само аморально, як і заперечення Голокосту", - сказав П.Порошенко.
Він нагадав, що на сьогодні вже 14 країн світу на рівні парламентів визнали Голодомор геноцидом.