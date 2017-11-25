Порошенко назвав невизнання Голодомору аморальним

"Треба, щоб на всіх континентах усвідомили, що невизнання Голодомору так само аморально, як і заперечення Голокосту", - сказав П.Порошенко.

Він нагадав, що на сьогодні вже 14 країн світу на рівні парламентів визнали Голодомор геноцидом.