Порошенко назвал отрицание Голодомора аморальным

"Надо, чтобы на всех континентах осознали, что отрицание Голодомора так же аморально, как и отрицание Холокоста", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что на сегодня уже 14 стран мира на уровне парламентов признали Голодомор геноцидом.