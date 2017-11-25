Порошенко назвал отрицание Голодомора аморальным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Отрицание Голодомора аморально. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня во время мероприятий в память о жертвах Голодомора-геноцида украинского народа в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Надо, чтобы на всех континентах осознали, что отрицание Голодомора так же аморально, как и отрицание Холокоста", - сказал П.Порошенко.
Он напомнил, что на сегодня уже 14 стран мира на уровне парламентов признали Голодомор геноцидом.