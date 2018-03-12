Порошенко і Могеріні детально обговорили розгортання миротворчої місії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів, що детально обговорив з верховним представником Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі - на всій частині окупованого сходу України, а також на українсько-російському кордоні. Про це сьогодні сказав Глава держави на спільному брифінгу з Федерікою Могеріні у Києві, передає кореспондент УНН.
"Дуже велику увагу ми з пані Федерікою приділили деталям розгортання миротворчої місії на Донбасі, базуючись на рішеннях Ради безпеки ООН, яка діятиме на всій окупованій території, включно з неконтрольованою ділянкою російсько-українського кордону, яка буде мати статус і формат традиційної миротворчої місії", - наголосив він.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко закликав голову дипломатії ЄС Ф.Могеріні відрядити на Донбас другу місію послів ЄС.