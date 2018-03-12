Порошенко и Могерини подробно обсудили развертывание миротворческой миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что подробно обсудил с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе - на всей части оккупированного востока Украины, а также на российско-украинской границе. Об этом сегодня сказал Глава государства на совместном брифинге с Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Очень большое внимание мы с госпожой Федерикой уделили деталям развертывания миротворческой миссии на Донбассе, основываясь на решениях Совета безопасности ООН, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы, которая будет иметь статус и формат традиционной миротворческой миссии", - подчеркнул он.
Напомним, Президент П.Порошенко призвал главу дипломатии ЕС Ф.Могерини отправить на Донбасс вторую миссию послов ЕС.