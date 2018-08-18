Порошенко дозволив "Укроборонпрому" не повертати борги РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо захисту діяльності підприємств "Укроборонпрому" від негативного впливу юридичних осіб держави-агресора. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку", - повідомили в АП.
Законом запроваджується заборона на примусове виконання рішень, у тому числі на визнання та виконання рішень іноземних судів, щодо стягнення заборгованості за зобов'язаннями, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора та/або держави-окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником – підприємство оборонно-промислового комплексу, внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
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Документ також передбачає зупинення (на період дії обставин, пов'язаних із заборгованістю підприємств оборонно-промислового комплексу перед юридичними особами держави-агресора та/або держави окупанта) вже відкритих та заборона відкриття нових виконавчих проваджень і заходів примусового виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.
Законом запроваджується заборона на здійснення провадження у справі про банкрутство підприємств оборонно-промислового комплексу за заявами юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.
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Зазначені обмеження поширюються, в тому числі на зобов'язання, у яких було здійснено заміну сторони (кредитора, заявника) або уступку права вимоги, в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.