Порошенко доручив уряду поглибити співпрацю з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив уряду поглибити співпрацю з ЄС у сфері цифрової економіки, Енергетичного союзу, митного співробітництва та юстиції та внутрішніх справ. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Угода про асоціацію – це дороговказ нашої інтеграції до ЄС. У розвиток моїх ініціатив в рамках "чотирьох союзів" доручив уряду вжити заходів щодо поглиблення інтеграції в сферах цифрової економіки, енергетичного союзу, митного співробітництва та юстиції та внутрішніх справ", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що у перспективі Україна зможе приєднатися до багатьох союзів з ЄС, наприклад до врегулювання цін на роумінг, Митного союзу з ЄС та Шенгенської зони.
Як повідомляв УНН, основний переговірник від ЄС щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу Мішель Барньє напередодні відкинув ключові елементи нових пропозицій Лондона з питань торгівлі.