Порошенко поручил правительству углубить сотрудничество с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству углубить сотрудничество с ЕС в сфере цифровой экономики, Энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Соглашение об ассоциации - это указатель нашей интеграции в ЕС. В развитие моих инициатив в рамках "четырех союзов" поручил правительству принять меры по углублению интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел", - заявил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко заявлял, что в перспективе Украина сможет присоединиться ко многим союзам с ЕС, например к урегулированию цен на роуминг, Таможенному союзу с ЕС и Шенгенской зоны.
Как сообщал УНН, основной переговорщик от ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье накануне отверг ключевые элементы новых предложений Лондона по вопросам торговли.