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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 23134 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 83991 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119847 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127670 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166971 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152610 просмотра

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Порошенко поручил правительству углубить сотрудничество с ЕС

Порошенко поручил правительству углубить сотрудничество с ЕС

Киев  •  УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству углубить сотрудничество с ЕС в сфере цифровой экономики, Энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Соглашение об ассоциации - это указатель нашей интеграции в ЕС. В развитие моих инициатив в рамках "четырех союзов" поручил правительству принять меры по углублению интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что в перспективе Украина сможет присоединиться ко многим союзам с ЕС, например к урегулированию цен на роуминг, Таможенному союзу с ЕС и Шенгенской зоны.

Как сообщал УНН, основной переговорщик от ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье накануне отверг ключевые элементы новых предложений Лондона по вопросам торговли.

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