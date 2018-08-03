Порошенко поручил правительству углубить сотрудничество с ЕС

"Соглашение об ассоциации - это указатель нашей интеграции в ЕС. В развитие моих инициатив в рамках "четырех союзов" поручил правительству принять меры по углублению интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что в перспективе Украина сможет присоединиться ко многим союзам с ЕС, например к урегулированию цен на роуминг, Таможенному союзу с ЕС и Шенгенской зоны.

Как сообщал УНН, основной переговорщик от ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье накануне отверг ключевые элементы новых предложений Лондона по вопросам торговли.