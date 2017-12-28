Порошенко дав старт медичній реформі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, який визначає державні фінансування надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування. Про це він сказав, виступаючи в Одесі у четвер, передає кореспондент УНН.
“Впевнений в тому, що прийняття рішення про підписання закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, чесно кажучи, є набагато складнішим. Для мене, як для Президента, таке рішення не просте. Проте я прийняв рішення його підписати. Підписуючи його, я підтримую необхідність реформ в сфері охорони здоров’я, важливість дотримання права кожного українського громадянина на якісну медичну допомогу”, — зазначив Президент.
В той же час, за словами Порошенка, він сьогодні направив листа уряду, попросивши, щоб було розроблено низку заходів, які не дадуть порушити права громадянина.
“Підписанням цього закону я даю старт медичній реформі”, — зазначив він.
Нагадаємо, Порошенко підписав закон про сільську медицину.