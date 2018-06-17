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Порошенко: Антикорупційний суд повинен розглядати всі антикорупційні справи

Порошенко: Антикорупційний суд повинен розглядати всі антикорупційні справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Петро Порошенко наголошує, що всі справи щодо корупційних злочинів мають бути передані у новостворений антикорупційний суд. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.

Глава держави зазначає, що Парламент, як незалежний орган, може прийняти рішення щодо норми Закону “Про Вищий антикорупційний суд”, що встановлює можливість розгляду апеляцій по корупційних справах в судах загальної юрисдикції.

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“Позиція Президента є абсолютно чіткою — вона викладена, і я прошу це перевірити, в законопроекті, який був зареєстрований 22 грудня. В законопроекті ця норма була викладена абсолютно чітко: що всі справи, які на час створення антикорупційного суду передані в будь-які суди, мають бути негайно переправлені в антикорупційний суд. І лише антикорупційний суд справи по критеріях, які визначають підсудність, мається на увазі рівень чиновника, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні корупційного злочину, або сума, яка дана у вигляді хабаря, або інші питання, обов’язково мають розглядатися новим створеним антикорупційним судом”, — нагадав Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

Глава держави зауважив, що тоді ця позиція викликала критику: “що нібито будуть перезавантаженні, точніше — перевантажені суди і ми їх засиплемо справами”.

Порошенко також нагадав, що тоді були відповідні висновки Венеційської комісії, зокрема пункт 35, де зазначалось про принцип — “з чистого аркуша” і комітет без будь-яких погоджень прийняв позицію, що він враховує таким чином цю рекомендацію.

“Яка позиція і ставлення Президента до цього? Вона не змінилась. Вона як була, що ми маємо всі справи передавати в антикорупційний суд, як була задекларована в моєму варіанті, так і залишається такою”, — ще раз наголосив Глава держави.

“У Парламента є дуже ефективна можливість розглянути і приймати рішення. Парламент є незалежний орган, і будь-яке рішення Парламенту з цього приводу я буду сприймати і схвалювати. Підтримають вони позицію Президента — буду щасливий”, — підкреслив він.

"Я вважаю, що антикорупційний суд має забирати до себе всі справи. І кількість справ на сьогоднішній день є дуже переконливою, що може це робити не лише на етапі апеляції, а й на етапі першої інстанції. Це можливо",- сказав він.

Нагадаємо, Президент Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект закону про утворення Вищого антикорупційного суду.

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