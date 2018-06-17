Порошенко: Антикорупційний суд повинен розглядати всі антикорупційні справи

Глава держави зазначає, що Парламент, як незалежний орган, може прийняти рішення щодо норми Закону “Про Вищий антикорупційний суд”, що встановлює можливість розгляду апеляцій по корупційних справах в судах загальної юрисдикції.

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“Позиція Президента є абсолютно чіткою — вона викладена, і я прошу це перевірити, в законопроекті, який був зареєстрований 22 грудня. В законопроекті ця норма була викладена абсолютно чітко: що всі справи, які на час створення антикорупційного суду передані в будь-які суди, мають бути негайно переправлені в антикорупційний суд. І лише антикорупційний суд справи по критеріях, які визначають підсудність, мається на увазі рівень чиновника, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні корупційного злочину, або сума, яка дана у вигляді хабаря, або інші питання, обов’язково мають розглядатися новим створеним антикорупційним судом”, — нагадав Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

Глава держави зауважив, що тоді ця позиція викликала критику: “що нібито будуть перезавантаженні, точніше — перевантажені суди і ми їх засиплемо справами”.

Порошенко також нагадав, що тоді були відповідні висновки Венеційської комісії, зокрема пункт 35, де зазначалось про принцип — “з чистого аркуша” і комітет без будь-яких погоджень прийняв позицію, що він враховує таким чином цю рекомендацію.

“Яка позиція і ставлення Президента до цього? Вона не змінилась. Вона як була, що ми маємо всі справи передавати в антикорупційний суд, як була задекларована в моєму варіанті, так і залишається такою”, — ще раз наголосив Глава держави.

“У Парламента є дуже ефективна можливість розглянути і приймати рішення. Парламент є незалежний орган, і будь-яке рішення Парламенту з цього приводу я буду сприймати і схвалювати. Підтримають вони позицію Президента — буду щасливий”, — підкреслив він.

"Я вважаю, що антикорупційний суд має забирати до себе всі справи. І кількість справ на сьогоднішній день є дуже переконливою, що може це робити не лише на етапі апеляції, а й на етапі першої інстанції. Це можливо",- сказав він.

Нагадаємо, Президент Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект закону про утворення Вищого антикорупційного суду.