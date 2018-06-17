Порошенко: Антикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела

Глава государства отмечает, что Парламент, как независимый орган, может принять решение относительно нормы Закона “О Высшем антикоррупционном суде”, устанавливающий возможность рассмотрения апелляций по коррупционным делам в судах общей юрисдикции.

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“Позиция Президента является абсолютно четкой — она ​​изложена, и я прошу проверить, в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была изложена абсолютно четко: что все дела, которые на время создания антикоррупционного суда переданы в любые суды, должны быть немедленно переправлены в антикоррупционный суд. И только антикоррупционный суд дела по критериям, которые определяют подсудность, имеется в виду уровень чиновника, который обоснованно подозревается в совершении коррупционного преступления, или сумма, которая дана в виде взятки, или другие вопросы, обязательно должны рассматриваться новым созданным антикоррупционным судом”, — напомнил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Глава государства отметил, что тогда эта позиция вызвала критику: “якобы будут перезагрузка, точнее — перегружены суды и мы их засыплем делами”.

Порошенко также напомнил, что тогда были соответствующие выводы Венецианской комиссии, в частности пункт 35, где отмечалось о принципе — “с чистого листа” и комитет без каких-либо согласований принял позицию, что он учитывает таким образом эту рекомендацию.

“Какая позиция и отношение Президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы имеем все дела передавать в антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой”, - еще раз подчеркнул Глава государства.

“В Парламента очень эффективная возможность рассмотреть и принимать решения. Парламент является независимый орган, и любое решение парламента по этому поводу я буду воспринимать и одобрять. Поддержат ли они позицию Президента — буду счастлив”, — подчеркнул он.

“Я считаю, что антикоррупционный суд забирать к себе все дела. И количество дел на сегодняшний день является очень убедительной, что может это делать только на этапе апелляции, но и на этапе первой инстанции. Это возможно”, — сказал он.

Напомним, Президент Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционный суд.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона об образовании Высшего антикоррупционного суда.