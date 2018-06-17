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Порошенко: Антикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела

Порошенко: Антикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела

Киев  •  УНН

 • 10622 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Петр Порошенко заявляет, что все дела о коррупционных преступлений должны быть переданы во вновь антикоррупционный суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

Глава государства отмечает, что Парламент, как независимый орган, может принять решение относительно нормы Закона “О Высшем антикоррупционном суде”, устанавливающий возможность рассмотрения апелляций по коррупционным делам в судах общей юрисдикции.

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“Позиция Президента является абсолютно четкой — она ​​изложена, и я прошу проверить, в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была изложена абсолютно четко: что все дела, которые на время создания антикоррупционного суда переданы в любые суды, должны быть немедленно переправлены в антикоррупционный суд. И только антикоррупционный суд дела по критериям, которые определяют подсудность, имеется в виду уровень чиновника, который обоснованно подозревается в совершении коррупционного преступления, или сумма, которая дана в виде взятки, или другие вопросы, обязательно должны рассматриваться новым созданным антикоррупционным судом”, — напомнил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Глава государства отметил, что тогда эта позиция вызвала критику: “якобы будут перезагрузка, точнее — перегружены суды и мы их засыплем делами”.

Порошенко также напомнил, что тогда были соответствующие выводы Венецианской комиссии, в частности пункт 35, где отмечалось о принципе — “с чистого листа” и комитет без каких-либо согласований принял позицию, что он учитывает таким образом эту рекомендацию.

“Какая позиция и отношение Президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы имеем все дела передавать в антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой”, - еще раз подчеркнул Глава государства.

“В Парламента очень эффективная возможность рассмотреть и принимать решения. Парламент является независимый орган, и любое решение парламента по этому поводу я буду воспринимать и одобрять. Поддержат ли они позицию Президента — буду счастлив”, — подчеркнул он.

“Я считаю, что антикоррупционный суд забирать к себе все дела. И количество дел на сегодняшний день является очень убедительной, что может это делать только на этапе апелляции, но и на этапе первой инстанции. Это возможно”, — сказал он.

Напомним, Президент Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционный суд.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона об образовании Высшего антикоррупционного суда.

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