Поразка від “ПСЖ”: “Реал” встановив антирекорд в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У поєдинку першого туру групового раунду Ліги чемпіонів між “Парі Сен-Жермен” і мадридським “Реалом” гості встановили особистий антирекорд, повідомляє УНН з посиланням на “Opta”.
“Галактікос” під керівництвом Зінедіна Зідана вперше з сезону 2002/03 не нанесли жодного удару в площину воріт суперника в матчі Ліги чемпіонів. Це трапилося з грандом іспанського футболу вперше за останніх 167 матчів ЛЧ.
Примітно, що “вершкові” не змогли влучити по воротах “ПСЖ” у матчі, який завершився крупною перемогою парижан з рахунком 3:0. Крім того, вчорашній поєдинок ознаменувався двома скасованими голами “галактікос”.
Додамо, що в чемпіонаті Іспанії “Реал” в 5 турах набрав всього 8 очок.