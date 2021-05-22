Поранив поліцейського та двох лісничих: на Львівщині 19-річний хлопець влаштував стрілянину з мисливської рушниці

Деталі

Як повідомили у поліції, 21 травня, близько 22.40, надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП “Бродівський лісгосп” виявлено підводу з колодами.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції. У лісовому масиві неподалік села Лешнів правоохоронці виявили підводу з колодами сосни. Близько 00.15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа здійснила постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих — 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

На місці події працювали оперативники управління карного розшуку у Львівській області, слідчі слідчого управління поліції Львівщини, кінологи, експерти-криміналісти, співробітники криміналістичної лабораторії.

Додамо

Пізніше правоохоронці встановили особу зловмисника, який стріляв у поліцейського та лісничих, це — 19-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також встановлено, що постріли були здійснені з мисливської рушниці.

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Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано, працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. На даний час загрози життю поранених немає.

Слідчі відділення № 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.