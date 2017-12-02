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Поранений біля Троїцького український військовий помер у лікарні

Поранений біля Троїцького український військовий помер у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Поранений у п'ятницю біля Троїцького український військовий помер у лікарні Попасної. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Вчора внаслідок ворожого обстрілу біля Троїцького один захисник України отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, на жаль, від отриманих травм військовослужбовець помер у лікарні Попасної. Керівництво Міноборони, Генштабу, військовослужбовці ЗСУ, бойові побратими висловлють щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну", - сказав О.Мотузяник.

Окрім цього, за його словами, минулої доби дин український військовий зазнав поранень.

"Його було доставлено до військово-мобільного госпіталю, де йому зараз надається вся необхідна медична допомога", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ.

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