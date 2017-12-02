Раненый возле Троицкого украинский военный умер в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Раненый в пятницу возле Троицкого украинский военный умер в больнице Попасной. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера в результате вражеского обстрела возле Троицкого один защитник Украины получил тяжелое ранение. Он был оперативно эвакуирован, но, к сожалению, от полученных травм военнослужащий скончался в больнице Попасной. Руководство Минобороны, Генштаба, военнослужащие ВСУ, боевые побратимы выражают искренние соболезнования родным и близким воина, который погиб за Украину", - сказал А.Мотузяник.
Кроме этого, по его словам, за прошедшие сутки дин украинский военный получил ранения.
"Он был доставлен в военно-мобильный госпиталь, где ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ.