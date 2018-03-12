Популярний британський комік помер через два дні після весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Британський комік Сер Кен Додд, один з найпопулярніших діячів свого часу та рекордсмен книги Гіннеса, помер у віці 90 років, лише через два дні після свого весілля, передає УНН з посиланням на BBC.
Як повідомив агент Додда, нещодавно комік виписався з лікарні, після того, як кілька тижнів пробув там на лікуванні від легеневої інфекції. За словами агента, Додд пішов з життя в будинку, де народився і прожив все життя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США черниця померла під час суду проти поп-зірки Кеті Перрі
Як зазначає видання, 9 березня комік одружився зі своєю подругою Енн Джонс, з якою він був у стосунках близько 40 років.
Кен Додд (8 листопада 1927 - 11 березня 2018) був останнім визначним представником традиції коміків, які виступали у мюзик-холлах.