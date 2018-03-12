Популярный британский комик умер через два дня после свадьбы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Британский комик сэр Кен Додд, один из самых популярных деятелей своего времени и рекордсмен книги Гиннеса, умер в возрасте 90 лет, спустя два дня после своей свадьбы, передает УНН со ссылкой на BBC.
Как сообщил агент Додда, недавно комик выписался из больницы, после того, как несколько недель пробыл там на лечении от легочной инфекции. По словам агента, Додд ушел из жизни в доме, где родился и прожил всю жизнь.
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Как отмечает издание, 9 марта комик женился на своей подруге Энн Джонс, с которой он был в отношениях около 40 лет.
Кен Додд (8 ноября 1927 - 11 марта 2018) был последним выдающимся представителем традиции комиков, которые выступали в мюзик-холлах.