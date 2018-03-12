Популярный британский комик умер через два дня после свадьбы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37375 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53184 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56768 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101894 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92837 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103661 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110670 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116984 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122497 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133907 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Популярный британский комик умер через два дня после свадьбы

Популярный британский комик умер через два дня после свадьбы

Киев  •  УНН

 • 17540 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Британский комик сэр Кен Додд, один из самых популярных деятелей своего времени и рекордсмен книги Гиннеса, умер в возрасте 90 лет, спустя два дня после своей свадьбы, передает УНН со ссылкой на BBC.

Как сообщил агент Додда, недавно комик выписался из больницы, после того, как несколько недель пробыл там на лечении от легочной инфекции. По словам агента, Додд ушел из жизни в доме, где родился и прожил всю жизнь.

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Как отмечает издание, 9 марта комик женился на своей подруге Энн Джонс, с которой он был в отношениях около 40 лет.

Кен Додд (8 ноября 1927 - 11 марта 2018) был последним выдающимся представителем традиции комиков, которые выступали в мюзик-холлах.

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