Попри поразку: збірна України вийшла в плей-офф Євро-2022 з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У третьому поєдинку фінального турніру Євро-2022 збірна України з футзалу програла Португалії, але вийшла до чвертьфіналу. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Деталі
У попередніх іграх європейської першості "синьо-жовті" поступилися Нідерландам (2:3) та розгромили Сербію (6:1).
У підсумку даного матчу "синьо-жовті" поступилися чинним чемпіонам Європи та світу 0:1, проте пробилися до чвертьфіналу завдяки вольовій перемозі Сербії над Нідерландами (3:2).
Тепер у чвертьфіналі "жовто-блакитна" команда зіграє проти переможця групи В — Казахстану.
Доповнення
Поєдинок за участі Казахстану та України відбудеться в Амстердамі 31 січня.