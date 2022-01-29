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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 14820 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Попри поразку: збірна України вийшла в плей-офф Євро-2022 з футзалу

Попри поразку: збірна України вийшла в плей-офф Євро-2022 з футзалу

Київ • УНН

 • 19999 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У третьому поєдинку фінального турніру Євро-2022 збірна України з футзалу програла Португалії, але вийшла до чвертьфіналу. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Деталі

У попередніх іграх європейської першості "синьо-жовті" поступилися Нідерландам (2:3) та розгромили Сербію (6:1).

У підсумку даного матчу "синьо-жовті" поступилися чинним чемпіонам Європи та світу 0:1, проте пробилися до чвертьфіналу завдяки вольовій перемозі Сербії над Нідерландами (3:2).

Тепер у чвертьфіналі "жовто-блакитна" команда зіграє проти переможця групи В — Казахстану.

Доповнення

Поєдинок за участі Казахстану та України відбудеться в Амстердамі 31 січня.

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