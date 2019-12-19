Попри останню зустріч ТКГ існують шанси домовитись про обмін до Нового Року - Резніков

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Не зважаючи на те, що вчора відбулось останнє засідання Тристоронньої контактної групи цього року, сторони в цьому році не завершать роботу над перемовинами, тому що українська сторона має завдання повернути людей в Україну. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков у четвер на брифінгу щодо результатів зустрічі у Мінську, передає кореспондент УНН.