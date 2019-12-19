Попри останню зустріч ТКГ існують шанси домовитись про обмін до Нового Року - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Не зважаючи на те, що вчора відбулось останнє засідання Тристоронньої контактної групи цього року, сторони в цьому році не завершать роботу над перемовинами, тому що українська сторона має завдання повернути людей в Україну. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков у четвер на брифінгу щодо результатів зустрічі у Мінську, передає кореспондент УНН.
“Заздалегідь одразу хочу сказати: не зважаючи на те, що вчора відбулось останнє засідання Тристоронньої контактної групи цього року — наступне планово буде всередині січня — але вчора домовились, що представники сторін — Леонід Кучма від України, пан Гризлов від РФ, Мартін Сайдік від ОБСЄ продовжать консультації за рахунок відповідних засобів зв’язку, включаючи Skype-конференцію, за участі представників робочих підгруп, і в цьому році не завершать роботу над перемовинами, які є. Ми маємо завдання повернути наших хлопців назад в Україну”, — сказав Резніков.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що редставник України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма виступив за проведення завтра скайп-конференції ТКГ з питання обміну утримуваними, аби зробити все, щоб до Нового року звільнити людей.