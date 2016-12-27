Попередній аналіз бортових самописців Ту-154 підтверджують помилку пілотів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Фахівці центру ВПС Міноборони провели попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154 який розбився в Чорному морі. За інформацією джерела, результати підтверджують версію про помилку пілотів, передає УНН з посиланням на Дождь.
"Завершено попередній аналіз показань самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Ту-154 впав у Чорне море на швидкості більш ніж 500 км/год.
Як повідомляв УНН, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”. Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.