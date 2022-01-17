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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Понеділок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Понеділок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Київ • УНН

 • 18474 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У столиці станом на 8:20 понеділка, 17 січня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївському, Леся Курбаса, Степана Бандери, Любомира Гузара.

Окрім цього, рух ускладнено на вулицях Жилянській, Саксаганського, Бульварно-Кудрявській, Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Олени Теліги, Великій Васильківській та бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Романа Шухевича, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності та на вулицях Андрія Малишка, Оноре де Бальзака.

Рух на мостах Патона та Північному ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Південному, Дарницькому мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

Сьогодні в більшості областей Україні прогнозують сніг та від 2° морозу до 3° тепла вдень.

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