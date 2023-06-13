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Понад третина з перевірених укриттів у Києві непридатні - КМВА

Київ • УНН

 • 850462 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Понад третина з перевірених укриттів у Києві непридатні, а абсолютний вільний доступ є до двох третин з усіх, повідомили у КМВА за підсумками комісії з перевірки захисних споруд, пише УНН.

Понад третина з перевірених укриттів у Києві непридатні - КМВА

Перевірка укриттів тривала з 3 по 10 червня.

Цитата

"За результатами роботи встановлено, що понад третина з них – непридатні, а придатні без зауважень лише шоста частина. При цьому абсолютний вільний доступ є до 2/3 укриттів", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Загальними причинами непридатності захисних споруд цивільного захисту у КМВА називають "аварійний стан чи невідповідність технічним вимогам, незадовільний санітарний стан, підтоплення, сирість, грибок на стінах, відсутність освітлення, незадовільне електрообладнання, незахищеність належним чином вікон цокольних приміщень тощо".

Вказано, що після ретельної перевірки стану усіх захисних споруд цивільного захисту міста Києва були виявлені головні проблеми і визначені шляхи вирішення. Відповідно, "підготовлені пропозиції та визначені задачі".

Зокрема, департаментам та управлінням міста, районним адміністраціям поставлені задачі:

  • забезпечити постійний доступ до укриттів, з можливістю встановлення на вхідних дверях автоматичної системи відчинення з підключенням до системи оповіщення;
  • виділити додаткові кошти на укриття;
  • ухвалити рішення щодо зняття з обліку і мапи непридатних укриттів;
  • розглянути можливість залучення охоронців для забезпечення порядку в укриттях закладів освіти та охорони здоров’я під час повітряної тривоги;
  • створити комісії для виявлення додаткового фонду укриттів, з можливістю повернення з оренди, чи з поверненням на облік, якщо вони були такими раніше;
  • спільно з ДСНС опрацювати можливість встановлення залізобетонних укриттів передусім у густозаселеному приватному секторі, мікрорайонах міста;
  • у найкоротші терміни усунути недоліки з утримання укриттів з виділенням коштів для ремонту, доукомплектування необхідним.

Також у КМВА надали пропозиції з вдосконалення законодавства. Зокрема, щодо змін у Кримінальному кодексі та Кодексі України про адміністративні правопорушення стосовно відповідальності балансоутримувачів за незадовільне утримання захисних споруд, за перешкоджання або недопуск людей до укриття під час повітряної тривоги. І можливості надання повноважень працівникам Нацполіції та ДСНС з притягнення порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Доповнення

Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні почали перевірки бомбосховищ та укриттів.

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