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Более трети из проверенных укрытий в Киеве непригодны - КГВА

Киев • УНН

 • 850462 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Более трети из проверенных укрытий в Киеве непригодны, а абсолютный свободный доступ есть к двум третям из всех, сообщили в КГВА по итогам комиссии по проверке защитных сооружений, пишет УНН.

Более трети из проверенных укрытий в Киеве непригодны - КГВА

Проверка укрытий продолжалась с 3 по 10 июня.

Цитата

"По результатам работы установлено, что более трети из них – непригодны, а пригодны без замечаний лишь шестая часть. При этом абсолютный свободный доступ есть к 2/3 укрытий", - говорится в сообщении.

Детали

Общими причинами непригодности защитных сооружений гражданской защиты в КМВА называют "аварийное состояние или несоответствие техническим требованиям, неудовлетворительное санитарное состояние, подтопление, сырость, грибок на стенах, отсутствие освещения, неудовлетворительное электрооборудование, незащищенность должным образом окон цокольных помещений и т.д.".

Указано, что после тщательной проверки состояния всех защитных сооружений гражданской защиты города Киева были выявлены главные проблемы и определены пути решения. Соответственно, "подготовлены предложения и определены задачи".

В частности, департаментам и управлениям города, районным администрациям поставлены задачи:

  • обеспечить постоянный доступ к укрытиям, с возможностью установки на входных дверях автоматической системы открывания с подключением к системе оповещения;
  • выделить дополнительные средства на укрытия;
  • принять решение о снятии с учета и карты непригодных укрытий;
  • рассмотреть возможность привлечения охранников для обеспечения порядка в укрытиях учреждений образования и здравоохранения во время воздушной тревоги;
  • создать комиссии для выявления дополнительного фонда укрытий, с возможностью возвращения из аренды, или с возвращением на учет, если они были таковыми ранее;
  • совместно с ГСЧС проработать возможность установки железобетонных укрытий прежде всего в густозаселенном частном секторе, микрорайонах города;
  • в кратчайшие сроки устранить недостатки по содержанию укрытий с выделением средств для ремонта, доукомплектования необходимым.

Также в КГВА предоставили предложения по совершенствованию законодательства. В частности, относительно изменений в Уголовном кодексе и Кодексе Украины об административных правонарушениях относительно ответственности балансодержателей за неудовлетворительное содержание защитных сооружений, за препятствование или недопуск людей в укрытие во время воздушной тревоги. И возможности предоставления полномочий сотрудникам Нацполиции и ГСЧС по привлечению нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Дополнение

После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине начали проверки бомбоубежищ и укрытий.

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