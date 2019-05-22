Понад половина українців позитивно ставиться до створення ПЦУ - опитування

Згідно з даними соціологічного опитування, 54,2% респондентів ставляться позитивно до створення Православної церкви України і надання їй Томосу. Ще 31,2% мають нейтральне ставлення. Негативно ставляться до цього – 10,9%.

Серед респондентів, які позитивно або нейтрально ставляться до створення ПЦУ і до Томосу, 64,5% вважають, що умов, визначених у Томосі, достатньо для розвитку незалежної української церкви, і не можна відмовлятися від нього.

Натомість 8,8% вважають, що умови є невигідними для Православної церкви України і потрібно відмовитися від Томосу і відновити Українську православну церкву Київського Патріархату. Не змогли або відмовилися відповісти на запитання – 26,7%.

Окрім того, 50,6% респондентів вважають, що надання Томосу скоріше об’єднує суспільство, хоча при цьому 30,5%, навпаки, вважають, що це є скоріше роз’єднавчим фактором для України.

Наведені дані були отримані під час соціологічного опитування, яке було проведене з 12 по 18 травня 2019 року КМІС методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів). Усього опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9%.

Нагадаємо, релігієзнавець Дмитро Горєвой вважає, що Україна ризикує втратити Томос через розкол у Православній церкві України, викликаний "авантюрою" патріарха Філарета.