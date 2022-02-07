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Понад один мільярд "вкладуть" в українське кіно: запланована робота над 65 фільмами та серіалами

Понад один мільярд "вкладуть" в українське кіно: запланована робота над 65 фільмами та серіалами

Київ • УНН

 • 59383 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні у цьому році запланована робота над 65 кінофільмами та серіалами за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Держкіно.

Цитата:

“У 2022 роцi запланована робота над 65 проектами-переможцями 14-17 конкурсних вiдборiв. Рада з державної пiдтримки кiнематографії на вiдкритому засiданнi вiд 13 сiчня 2022 року затвердила графік проведення конкурсних відборів на 2022 рiк”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

Зазначається, що 119 кiнофiльмiв, наразі перебувають у виробництвi. Серед них: “Мавка. Лiсова пiсня”, “Донбас-Гiмалаї”, “Одного Всесвiту мало. Iван Марчук”, “Чорнобиль (CHERNOBYL)”, “Дике лiто в Криму”, “Голос серця”, “Земля Енея”, “Замiж за мiльйонера”, “Зiлля”.

У Держкіно повідомили, що Рада з державної пiдтримки кiнематографiї України затвердила обсяг коштiв, що виділяються впродовж бюджетного періоду на 2022 рiк — 1 275 349 250,00 грн.

Також повідомляється, що у 2021 роцi профiнансовано фiльмiв на суму 528 829 700,00 грн.

Доповнення

У Держкіно повідомляли, що в Україні у 2021 році виробляли 125 кінофільмів та серіалів.

Фінансова підтримка українського кінематографу у 2020 році становила 446 млн 714 тис. грн.

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