Понад 750 релігійних організацій нарахували на Кіровоградщині

“Серед релігійних організацій православні складають 55%, 44% — організації протестантського спрямування, інші течії — близько 1%”, — повідомив В. Останній.

Згідно з інформацією, протягом останніх 20-ти років, кількість релігійних організацій в області зросла більше, ніж у 6 разів. Але наразі їх кількість стала більш стабільною, до прикладу, в минулому році було зареєстровано лише 5 нових релігійних організацій.

Серед православних релігійних організацій, найчисельнішою за кількістю прихожан є УПЦ МП, яка складається у регіоні з двох Єпархій — Кіровоградської та Олександрійської.

Також на нараді додали, що за роки незалежності України в Кіровоградській області побудовано 115 нових храмів та молитовних будинків. Із них 50 — в містах і 65 у сільській місцевості. Типові культові будівлі мають 266 громад, інші здійснюють богослужіння у пристосованих для цього приміщеннях або орендують приміщення для здійснення своєї діяльності.