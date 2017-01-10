Более 750 религиозных организаций насчитали в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 1 января 2017 года на территории Кировоградской области действуют 771 религиозная организация, зарегистрированы уставы 727 организаций, представляющих 77 конфессий, течений и направлений. Об этом во время совещания в ОГА сообщил начальник управления связей с общественностью облгосадминистрации Виталий Последний, передает корреспондент УНН.
"Среди религиозных организаций православные составляют 55%, 44% - организации протестантского направления, другие течения - около 1%", - сообщил первый.
Согласно информации, в течение последних 20-ти лет, количество религиозных организаций в области выросло более чем в 6 раз. Но пока их количество стало более стабильным, к примеру, в прошлом году было зарегистрировано всего 5 новых религиозных организаций.
Среди православных религиозных организаций, самой многочисленной по количеству прихожан является УПЦ МП, которая состоит в регионе из двух епархий - Кировоградской и Александрийской.
Также на совещании добавили, что за годы независимости Украины в Кировоградской области построено 115 новых храмов и молитвенных домов. Из них 50 - в городах и 65 в сельской местности. Типичные культовые здания имеют 266 общин, другие осуществляют богослужения в приспособленных для этого помещениях или арендуют помещения для осуществления своей деятельности.