Понад 70% тепломереж Києва потребують заміни

"Якість теплопостачання безпосередньо залежить від стану мереж. Понад 70% тепломереж Києва вже вичерпали свій 25-річний ресурс експлуатації та потребують заміни," - йдеться в повідомленні.

Так, з початку опалювального сезону 2017-2018 р. в Києві аварійні бригади "Київенерго" вже ліквідували 800 пошкоджень столичних тепломереж, а загалом з початку року - 10 тисяч.

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У відомстві повідомили, що щороку через зношеність столичних теплових мереж кількість пошкоджень зростає на 10-12%.

"Лише протягом останньої доби "Київенерго" ліквідувало 81 аварійне пошкодження та відновило теплопостачання 186 житловим будинкам. Станом на сьогодні роботи ведуться на 66-х ділянках," - додали у прес-службі.

Наразі складною залишається ситуація із опаленням бюджетних організацій.

"Щодобові збитки від опалення закладів соцсфери (школи, дитсадки, лікарні) складають 1,2 млн грн. Адміністративні будівлі та вищі навчальні заклади до цього часу потерпають від неврегульованої ціни на газ," - зазначили у "Київенерго".