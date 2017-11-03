Более 70% теплосетей Киева нуждаются в замене

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52661 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120401 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104435 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105972 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97318 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102321 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144134 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116346 просмотра

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Актуальное
Более 70% теплосетей Киева нуждаются в замене

Более 70% теплосетей Киева нуждаются в замене

Киев  •  УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В "Киевэнерго" сообщили, что в столице более 70% теплосетей требуют замены и исчерпали свой ресурс эксплуатации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевэнерго".

"Качество теплоснабжения напрямую зависит от состояния сетей. Более 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене", - говорится в сообщении.

Так, с начала отопительного сезона 2017-2018 г. в Киеве аварийные бригады "Киевэнерго" уже ликвидировали 800 повреждений столичных теплосетей, а в целом с начала года - 10 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 150 домов в Киеве остаются без тепла из-за долгов

В ведомстве сообщили, что ежегодно из-за изношенности столичных тепловых сетей количество повреждений возрастает на 10-12%.

"Только за последние сутки "Киевэнерго" ликвидировало 81 аварийное повреждение и возобновило теплоснабжение 186 жилым домам. На сегодня работы ведутся на 66-й участках", - добавили в пресс-службе.

Сейчас сложной остается ситуация с отоплением бюджетных организаций.

"Ежесуточные убытки от отопления учреждений соцсферы (школы, детсады, больницы) составляют 1,2 млн грн. Административные здания и высшие учебные заведения до сих пор страдают от нерегулируемой цены на газ", - отметили в "Киевэнерго".

Украинские Национальные Новости

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