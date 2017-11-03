Более 70% теплосетей Киева нуждаются в замене

"Качество теплоснабжения напрямую зависит от состояния сетей. Более 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене", - говорится в сообщении.

Так, с начала отопительного сезона 2017-2018 г. в Киеве аварийные бригады "Киевэнерго" уже ликвидировали 800 повреждений столичных теплосетей, а в целом с начала года - 10 тысяч.

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В ведомстве сообщили, что ежегодно из-за изношенности столичных тепловых сетей количество повреждений возрастает на 10-12%.

"Только за последние сутки "Киевэнерго" ликвидировало 81 аварийное повреждение и возобновило теплоснабжение 186 жилым домам. На сегодня работы ведутся на 66-й участках", - добавили в пресс-службе.

Сейчас сложной остается ситуация с отоплением бюджетных организаций.

"Ежесуточные убытки от отопления учреждений соцсферы (школы, детсады, больницы) составляют 1,2 млн грн. Административные здания и высшие учебные заведения до сих пор страдают от нерегулируемой цены на газ", - отметили в "Киевэнерго".