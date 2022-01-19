Понад 7 тисяч людей здійснили водохресне купання на пляжах Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА. 19 січня. УНН. У традиційних купаннях на Водохреще на пляжах Одеси станом на полудень 19 січня взяли участь понад 7 тисяч людей, передає УНН із посиланням на рятувально-водолазну службу міськради.
Пірнання на Водохреще проходять у Лузанівці, на Ланжероні, на пляжі “Золотий берег” та на 17-му причалі морвокзалу.
Безпеку забезпечують водолази-рятувальники з необхідною технікою та обладнанням, медики, поліцейські та представники громадських організацій.
На локаціях розміщені намети для обігріву з гарячим чаєм та печивом.