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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Понад 7 тисяч людей здійснили водохресне купання на пляжах Одеси

Понад 7 тисяч людей здійснили водохресне купання на пляжах Одеси

Київ • УНН

 • 13337 перегляди

ОДЕСА. 19 січня. УНН. У традиційних купаннях на Водохреще на пляжах Одеси станом на полудень 19 січня взяли участь понад 7 тисяч людей, передає УНН із посиланням на рятувально-водолазну службу міськради.

Пірнання на Водохреще проходять у Лузанівці, на Ланжероні, на пляжі “Золотий берег” та на 17-му причалі морвокзалу.

Безпеку забезпечують водолази-рятувальники з необхідною технікою та обладнанням, медики, поліцейські та представники громадських організацій.

На локаціях розміщені намети для обігріву з гарячим чаєм та печивом.

Українські Національні Новини

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