Более 7 тысяч человек совершили крещенское купание на пляжах Одессы
Киев • УНН
ОДЕССА. 19 января. УНН. В традиционных купаниях на Крещение на пляжах Одессы по состоянию на полдень 19 января приняли участие более 7 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на спасательно-водолазную службу горсовета.
Ныряния на Крещение проходят в Лузановке, на Ланжероне, на пляже “Золотой берег” и на 17-м причале морвокзала.
Безопасность обеспечивают водолазы-спасатели с необходимой техникой и оборудованием, медики, полицейские и представители общественных организаций.
На локациях размещены палатки для обогрева с горячим чаем и печеньем.