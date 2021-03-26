Понад 60% українців підтримують запровадження "жорсткого" карантину при зростанні захворюваності на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Понад 60% українців підтримують запровадження “жорсткого” карантину, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня, передає УНН.
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“61% підтримують запровадження „жорсткого“ карантину у разі зростання рівня захворюваності на коронавірус (на початку березня — 56%). 37% — протилежної думки. 68% за запровадження „жорсткого“ карантину лише у регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною, 26% — за локдаун на всій території України”, — повідомляється за результатами опитування.
Також повідомляється, що з початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваністю на коронавірус зростає.
“Сьогодні так вважають 68% опитаних (на початку березня — 37%). 22% вважають, що рівень не змінився, лише 5% кажуть, що він зменшився”, — зазначається за результатами опитування.
Довідково
Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% Терміни проведення: 23-24 березня 2021 року.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,614 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 25 березня, — 18,1 тисячі, антирекорд. Госпіталізацій за добу — 4,8 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 326.