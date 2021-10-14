Понад 500 коронавірусних пацієнтів одеських лікарень перебувають у важкому стані, 14 підключені до ШВЛ

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Згідно з даними мерії в чотирьох опорних лікарнях Одеси вільні 79 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. На сьогодні 374 тисячі жителів міста пройшли вакцинацію. З них 211 тисяч вакциновані першою дозою і 163 тисячі - двома.

В цілому з початку епідемії на 14 жовтня 2021 року в Одесі зареєстровані 77 597 випадків COVID-19. У місті зареєстровано 67 308 випадків одужання від COVID-19, продовжують хворіти 8367 одеситів, померли - 1922.