Более 500 коронавирусных пациентов одесских больниц находятся в тяжелом состоянии, 14 подключены к ИВЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. По состоянию на 14 октября из 847 коронавирусных пациентов больниц Одессы 502 находятся в тяжелом состоянии. 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Такие данные опубликовала пресс-служба Одесского горсовета, передает УНН.
Детали
Согласно данным мэрии в четырех опорных больницах Одессы свободны 79 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. На сегодняшний день 374 тысячи жителей города прошли вакцинацию. Из них 211 тысяч вакцинированы первой дозой и 163 тысячи – двумя.
В целом с начала эпидемии на 14 октября 2021 года в Одессе зарегистрированы 77 597 случаев COVID-19. В городе зарегистрированы 67 308 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 8367 одесситов, скончались - 1922.